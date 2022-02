Exposition « Icy and Sot, Familiar / Stranger » à la Galerie Magda Danysz Galerie Magda Danysz Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Exposition « Icy and Sot, Familiar / Stranger » à la Galerie Magda Danysz Galerie Magda Danysz, 12 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du samedi 12 février 2022 au samedi 09 avril 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit

Les deux artistes iraniens Icy and Sot sont de retour à Paris avec une exposition qui montre tout le chemin parcouru dans leur production ces dernières années. Toujours très politiques, leurs travaux se déclinent dans une palette de médiums qui ne cesse de s’étoffer. Les deux frères ont pratiquement réinventé le grillage métallique, l’une de leurs signatures, tout en s’intéressant à d’autres matériaux comme l’acier, le bois, ou en créant des toiles à l’esthétique puissante en se servant d’outils atypiques. Un corpus d’œuvres qui devient, avec les années, de plus en plus sculptural, sophistiqué et ambitieux. LE CRI D’ALARME D’UNE GÉNÉRATION Forgés par la confrontation à toutes sortes d’injustices en grandissant dans leur Iran natale, Icy and Sot sont connus pour la place centrale qu’occupe dans leur pratique l’engagement politique. « L’Art est en lui-même un acte politique », disent-ils. Cette exposition s’articule autour d’un discours désormais célèbre de l’activiste du climat Greta Thunberg et son exhortation à « agir comme si la maison était en feu ». Élément essentiel de l’exposition, un clip vidéo montre le squelette d’une maison grandeur nature se faire dévorer par les flammes. Pour le critique d’art Sasha Bogojev : « Faisant de la phrase inspirante de Greta une réalité, Icy and Sot ont construit l’ossature d’une maison typique et y ont mis le feu. En permettant à la nature sauvage d’être vue à travers la structure en flammes, les artistes nous invitent à prendre du recul et à réaliser que la Terre est notre unique maison ». UNE EXPOSITION IMMERSIVE Conçue comme une mise en abyme, l’exposition mélange vidéo, ambiance sonore et formes sculpturales, avec notamment une grande installation rappelant la maison en feu de la vidéo et qui se dresse face aux visiteurs dès l’entrée de la galerie. Une présentation riche, fonctionnant comme une salle des miroirs, où le propos des artistes est réfléchi en images superposées qui remplissent l’espace, créant l’impression curieuse d’être immergé dans ce que les artistes appellent le « familier / étrange » : le sentiment d’être témoin d’une réalité étrangère qui est pourtant bien la nôtre. D’être happé par les changements rapides qui affectent nos sociétés, sans bien savoir si notre rôle est celui d’observateur ou de participant. Galerie Magda Danysz 78 rue Amelot Paris 75011 Contact : https://danyszgallery.com/fr/ Date complète :

