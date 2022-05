Exposition | “Icons” de Steve McCurry, 15 juin 2022, .

Exposition | “Icons” de Steve McCurry

2022-06-15 – 2022-09-15

Images historiques et portraits saisissants donnent à voir la profondeur de l’humanité dans cette rétrospective exceptionnelle, consacrée au photographe américain Steve McCurry.

L’exposition retrace le parcours artistique de Steve McCurry, figure emblématique de la photographie contemporaine, et témoigne à travers des portraits et paysages saisissants de plus de 40 ans d’histoire du monde.

À travers 93 photographies de la série Icons retraçant ses voyages de

l’Asie du Sud-Est à l’Afrique ou encore de Cuba à l’Italie, se dévoile un monde sous un autre regard, dont la profondeur fait écho de façon criante à l’actualité internationale et plonge le visiteur dans une réflexion sur sa propre vision du monde, sa propre condition d’humain.

Une exposition incontournable à découvrir à Caen.



Légende photo : Uttar Pradesh, India, 1983 © Steve McCurry

abbayeauxhommes@caen.fr +33 2 31 30 42 81

