2022-04-09 10:00:00 – 2022-11-06 18:00:00

Mulhouse Haut-Rhin EUR Pour fêter ses 40 ans, le Musée de l’Automobile vous présente les trésors cachés de ses collections. Découvrez des véhicules mais aussi des objets insolites sortis tout spécialement des réserves. +33 3 89 33 23 23 Pour fêter ses 40 ans, le Musée de l’Automobile vous présente les trésors cachés de ses collections. Découvrez des véhicules mais aussi des objets insolites sortis tout spécialement des réserves. Mulhouse

