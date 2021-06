Exposition « Icone sur verre » par Sophie Boniface Palluau-sur-Indre Palluau-sur-Indre, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Palluau-sur-IndrePalluau-sur-Indre.

2021-07-07 – 2021-07-30

Palluau-sur-Indre Place Frontenac

Palluau-sur-Indre La peinture icône sur verre est un art populaire paysan traditionnel apparu en Bohême et en Transylvanie aux XVIII et XIXe siècles. Il s’est développé notamment

grâce à l’apparition de nombreuses verreries et s’inspire très librement des icônes byzantines orthodoxes. Sophie Boniface a eu plaisir à découvrir et à utiliser. Elle s’inspire de cette tradition et la revisite avec la fantaisie et l’imagination qui la

caractérise au service de thèmes religieux ou plus personnels.

palluau.tourisme@orange.fr +33 2 54 37 98 09

