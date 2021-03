Exposition « Ici le déluge » Médiathèque Françoise Sagan, 3 juin 2021-3 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 3 juin au 3 juillet 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 13h30 à 17h30

gratuit

La médiathèque Françoise Sagan offre carte blanche aux architectes Anna Ellermets et Lou-Poko Savadogo, pour l’exposition « Ici le déluge », présentée à l’occasion du festival La p’tite Istanbul en fête.

Nous avons vu l’eau monter.

Nous l’avons observée au cœur du Moyen Orient.

Sous ce territoire actuellement morcelé sommeille l’antique Mésopotamie, du grec meso « entre » et potamós « fleuves », littéralement le pays « entre les fleuves ».

La Mésopotamie berce nos rêves et nos songes. Ces fleuves nourriciers imprègnent les récits mythiques, lesquels content autant la fertilité des terres qu’ils traversent que la menace que représente la fluctuation de leur débit.

Ce que nous avons observé dans le Sud Est de la Turquie, ce sont des rivières sous contrôle.

L’accumulation des contraintes sur le Tigre et l’Euphrate suite à la mise en œuvre du projet G.A.P. (Great Anatolian Project) et ses 22 barrages fait planer la menace d’un déferlement d’eau.

On rapproche cette submersion avec celle contée dans les plus vieux récits de l’humanité, opérant un aller-retour historique entre le Déluge originel et l’actualité des villages noyés de Mésopotamie.

Sous chaque retenue, il y a les vestiges de civilisations non-turques : arménienne, kurde et assyrienne.

L’étude de ce projet d’aménagement témoigne des mécanismes de l’état-Nation turc.

Face à un grand récit national qui engloutit, niant les lieux emblématiques des cultures minoritaires, faisons émerger les récits symboliques, servons nous-en comme refuge d’une mémoire culturelle en danger.

« Seul le temps mythique est celui du devenir »

Nous ressentons le besoin d’ouvrir un espace de transmission. Le temps d’un thé, nous vous invitons à entrer dans l’arche et raviver la mémoire de ces communautés que nous avons rencontrées et avec elle, la nôtre.

Vernissage, jeudi 3 juin à 18h.

Entrée libre et gratuite, jusqu’au 3 juillet 2021.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

Médiathèque Françoise Sagan 01 53 24 69 70

Date complète :

