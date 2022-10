Exposition Ici et ailleurs par la Quinzaine Photographique Nantaise Atelier (L’) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui fermé le lundi et les jours fériés Après avoir exploré la question du temps, de son récit, avec le thème « Histoire(s) », c’est l’espace qui va être étudié à travers une thématique très ouverte : « Ici & ailleurs ». Un sujet vaste qu’il convient justement de resserrer pour s’interroger sur ce qui caractérise un territoire, le distingue ou non de celui que l’on connaît. Quelles sont les forces qui nous portent vers l’ailleurs, l’inconnu, l’exotique ? Comment connaître le monde alentour, le dépeindre, le caractériser, identifier en lui le singulier comme le commun ? Atelier (L’) Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

