Exposition « Ici et ailleurs » Déols, vendredi 5 avril 2024.

Exposition « Ici et ailleurs » Déols Indre

Vendredi

Exposition intitulée Peinture d’Elisabeth Boutet & Sylvie Guilbaud « Ici et ailleurs » à la salle Ginette Perrein au musée de l’abbaye de Déols.

Les deux artistes sont originaires de Déols, ville qu’elles affectionnent particulièrement. Leurs peintures associent différentes techniques comme, l’acrylique, l’huile et l’aquarelle. Leurs thèmes de prédilection sont les paysages les natures mortes et les marines. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 10:00:00

fin : 2024-04-27 12:30:00

6 Rue de l’Abbaye

Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire musee@ville-deols.fr

