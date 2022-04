Exposition “ICHTUS” de Daniel Mestanza Hastingues, 18 juin 2022, Hastingues.

Exposition “ICHTUS” de Daniel Mestanza Hastingues

2022-06-18 18:00:00 – 2022-10-16

Hastingues 40300

5 EUR Infographiste, plasticien et sculpteur, Daniel Mestanza souhaite transporter les spectateurs dans une bulle de rêve grâce à ses installations artistiques.

L’exposition “ICHTUS” (poisson – symbole chrétien de l’antiquité) est composée d’une myriade de poissons lumineux et mouvants suspendus dans les airs. Cette mise en scène est accompagnée d’une immersion sonore pour stimuler nos sens.

C’est une déambulation au cœur d’un monde onirique et hypnotique qui est proposé le temps d’un été dans l’église de l’abbaye. Un retour à la contemplation et à la méditation, une parenthèse enchantée !

L’exposition “ICHTUS” (poisson – symbole chrétien de l’antiquité) est composée d’une myriade de poissons lumineux et mouvants suspendus dans les airs. Cette mise en scène est accompagnée d’une immersion sonore pour stimuler nos sens.

Infographiste, plasticien et sculpteur, Daniel Mestanza souhaite transporter les spectateurs dans une bulle de rêve grâce à ses installations artistiques.

L’exposition “ICHTUS” (poisson – symbole chrétien de l’antiquité) est composée d’une myriade de poissons lumineux et mouvants suspendus dans les airs. Cette mise en scène est accompagnée d’une immersion sonore pour stimuler nos sens.

C’est une déambulation au cœur d’un monde onirique et hypnotique qui est proposé le temps d’un été dans l’église de l’abbaye. Un retour à la contemplation et à la méditation, une parenthèse enchantée !

©Patrick-Secco

Hastingues

dernière mise à jour : 2022-03-22 par