.Tout public. gratuit En section jeunesse, au 3ème étage de la bibliothèque. Promenade à l’intérieur des livres d’Ianna Andréadis pour donner aux enfants le goût du monde. La pie, le toucan et autres livres est une exposition de photographies, livres en tissus et autres images créées par Ianna Andréadis, qui invite à percevoir la beauté du monde naturel – oiseaux dans leur milieu, arbres, végétaux, lieux de nature, ciel. De ses premiers livres Couleurs Nature aux Bêtes de brousse ou à sa nouvelle collection Histoires… aux éditions des Grandes Personnes, Ianna Andréadis partage son émerveillement pour la beauté de la nature en donnant à voir aussi bien les rencontres extraordinaires avec les animaux de la brousse africaine, ou de la forêt tropicale du Costa Rica que ce qui est sous nos yeux, comme l’année d’un cerisier, les feuilles d’automne sur les trottoirs ou les fruits et légumes au marché. Ses livres de photos, sans texte, aux éditions des Grandes Personnes racontent des histoires grâce aux rapprochements des photos et aux associations d’idées, créés par les double pages. Ianna Andréadis est née à Athènes en 1960. Peintre et photographe, elle poursuit un travail inspiré par la nature mais aussi par son environnement urbain, qui comprend peintures, dessins et photographies. Elle initie aussi des projets participatifs. Elle expose depuis 1983 en France et à l’étranger. Le livre est un de ses terrains de création de prédilection. Ses premiers ouvrages jeunesse, des livres en tissus wax conçus pour ses enfants, ont été l’occasion de la rencontre et d’une longue et fructueuse collaboration avec l’association des Trois Ourses. D’autre part Ianna Andréadis a réalisé de nombreuses éditions en lithographie avec l’atelier Franck Bordas, plusieurs livres de photographies ou illustrés pour des éditeurs français : Editions des Grandes Personnes, Créaphis, Musée du quai Branly, Les Trois Ourses. Elle édite également en Grèce (Editions Agra), au Mexique (Petra Ediciones), en Inde (Tara Books) et au Japon (One Stroke). Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris Contact : +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/

