Exposition « I am here » Frac Normandie Caen, samedi 6 avril 2024.

Exposition « I am here » Frac Normandie Caen Calvados

Joueur, vif, engageant et joyeux, le travail de Lily van der Stokker prend pour sujet les stéréotypes liés à la féminité, mais aussi l’économie de la création artistique et ses contrariétés quotidiennes (tâches domestiques, problèmes de santé, soucis d’argent…). Dans cette exposition, un ensemble de grandes peintures murales agrémentées de pièces de mobilier peintes mettent en valeur ces thèmes universels, ainsi que d’autres qui ont été traditionnellement tenus éloignés de l’univers de l’art sérieux comme le décoratif ou les liens affectifs.

Cette exposition s’intègre dans le cadre du festival Normandie Impressionniste.

Vernissage vendredi 5 avril 2024 à 18h30.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-12-22

Frac Normandie 7 bis rue Neuve-Bourg-l’Abbé

Caen 14000 Calvados Normandie

