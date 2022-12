Exposition – Hypnotisez-moi, M. Dumas ! Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

Associer l'auteur des Trois Mousquetaires et le magnétisme peut paraître étrange… Pourtant, Alexandre Dumas s'intéresse de près à cette pratique très en vogue au milieu du XIXe siècle. Il se documente notamment sur ce sujet pour écrire son roman Joseph Balsamo dans lequel le personnage principal est doté de pouvoirs extraordinaires. Si certains sont sceptiques à la lecture des premiers chapitres du roman, Alexandre Dumas décide de leur prouver la véracité des faits en participant lui-même à des séances de magnétisme ! Et il ne se contente pas d'être spectateur puisqu'il se découvre « doué d'une grande puissance magnétique ». Alexandre Dumas croit-il réellement aux phénomènes magnétiques ou s'en sert-il seulement pour les besoins de ses intrigues ? Afin d'explorer cet aspect méconnu de l'œuvre d'Alexandre Dumas, rendez-vous au musée à partir du 22 octobre ! Horaires : – Du lundi au samedi de 14h à 17h, le dimanche de 14h à 18h – Fermé le mardi, le dernier dimanche du mois, les jours fériés et du 19 décembre 2022 au 2 janvier 2023 inclus – Gratuit pour les – de 18 ans – Gratuit pour tous le 1er dimanche du mois

