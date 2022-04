Exposition Hypernuit à la Base sous-marine de Bordeaux Base sous-marine, 14 avril 2022, Bordeaux.

du jeudi 14 avril au samedi 27 août à Base sous-marine

Exposition _Hypernuit_ ———————- ### Un dialogue entre deux collections ### Capc musée d’art contemporain de Bordeaux ### Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA ### 14.04 > 28.08 _Hypernuit_ est née de l’envie de concevoir une exposition à partir des collections du Capc musée d’art contemporain et du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, rarement réunies au cours de leur histoire, alors même qu’au-delà de leur proximité géographique, ces collections partagent une histoire commune et un engagement partagé, celui de susciter et d’accompagner l’expérience de l’art de plusieurs générations, à Bordeaux, en région et au-delà. _Hypernuit_ s’inscrit par ailleurs dans un contexte particulier, celui de la Base sous-marine, que cette exposition investit à la fois comme une « boîte noire » et une caisse de résonances révélatrice de mémoires oubliées ou occultées. **EXPOSITION OUVERTE AU PUBLIC** Du 14 avril au 28 août 2022 Du mercredi au vendredi de 14h à 18h Le samedi et le dimanche de 11h à 19h Fermé les jours fériés, à l’exception des 14 juillet et 15 août **Base sous-marine** 284 Boulevard Alfred Daney 33300 Bordeaux [[hypernuit@bam-projects.com](mailto:hypernuit@bam-projects.com)](mailto:hypernuit@bam-projects.com)

Entrée payante

Base sous-marine 284 Boulevard Alfred Daney Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde



