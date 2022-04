EXPOSITION “HYPERCUBE” Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

EXPOSITION “HYPERCUBE” Toulouse, 14 mai 2022, Toulouse. EXPOSITION “HYPERCUBE” LE CASTELET TOULOUSE 18 Grande-rue Saint Michel Toulouse

2022-05-14 – 2022-08-14 LE CASTELET TOULOUSE 18 Grande-rue Saint Michel

Toulouse Haute-Garonne Une installation immersive investira la cour d’honneur de l’ancienne partie administrative de la prison Saint-Michel. Venez découvrir l’Hypercube de l’atelier Deux Mille . Quelque chose se prépare au Castelet… lecastelet@mairie-toulouse.fr +33 6 17 97 28 86 Une installation immersive investira la cour d’honneur de l’ancienne partie administrative de la prison Saint-Michel. Venez découvrir l’Hypercube de l’atelier Deux Mille . LE CASTELET TOULOUSE 18 Grande-rue Saint Michel Toulouse

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse LE CASTELET TOULOUSE 18 Grande-rue Saint Michel Ville Toulouse lieuville LE CASTELET TOULOUSE 18 Grande-rue Saint Michel Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

EXPOSITION “HYPERCUBE” Toulouse 2022-05-14 was last modified: by EXPOSITION “HYPERCUBE” Toulouse Toulouse 14 mai 2022 Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne