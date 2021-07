Beaulieu-lès-Loches Ancienne église Saint-Laurent Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire Exposition – Humanités Ancienne église Saint-Laurent Beaulieu-lès-Loches Catégories d’évènement: Beaulieu-lès-Loches

Indre-et-Loire

Exposition – Humanités Ancienne église Saint-Laurent, 18 septembre 2021, Beaulieu-lès-Loches. Exposition – Humanités

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ancienne église Saint-Laurent

En visitant cette exposition, vous aurez la possibilité de découvrir ce que les jeunes ont choisi de montrer de leur travail, des messages qu’ils ont voulu adresser, parfois de manière philosophique ou humoristique, parfois dans une volonté de témoignage. Nous espérons vous aurez autant d’émotion et de plaisir à la découvrir que nous en avons eu à participer à ce groupe. Les jeunes des services de semi-autonomie des établissements sociaux Sainte-Jeanne-d’Arc de la Fondation des Apprentis d’Auteuil sont heureux de vous inviter à l’exposition de leurs photographies. Ancienne église Saint-Laurent Rue Foulques-Nerra 37600 Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches Baugé Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire Autres Lieu Ancienne église Saint-Laurent Adresse Rue Foulques-Nerra 37600 Beaulieu-lès-Loches Ville Beaulieu-lès-Loches lieuville Ancienne église Saint-Laurent Beaulieu-lès-Loches