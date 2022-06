Exposition – Huguette LECOMTE, 12 juillet 2022, .

2022-07-12 – 2022-07-18

Huguette Lecomte habite et travaille dans son atelier à Laval sur Vologne

Peintre de l’émotion et du voyage, Huguette Lecomte observe la vie , les gens, les paysages, elle s’en imprègne, les ressent… et la toile est le prolongement naturel de son regard. Elle y projette sa sensibilité d’artiste, sa perception du monde dont elle ne veut retenir que la beauté, sans affectation, en un équilibre subtil de réalisme et de poésie.

La femme d’aujourd’hui, thème de prédilection, est déclinée dans la gamme infinie de ses sentiments et attitude au coeur de notre société.

La diversité des techniques plastiques, figuratives et abstraites, attise la curiosité de Huguette Lecomte toujours prête à découvrir, pratiquer, tenter de nouvelles voies.

Expositions de peintures

