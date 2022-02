Exposition Hortus Deliciarum Bouxwiller, 13 février 2022, Bouxwiller.

Exposition Hortus Deliciarum Bouxwiller

2022-02-13 – 2022-02-13

Bouxwiller Bas-Rhin

0 EUR Cette exposition proposée par Rodolphe Langermann présente les plus belles planches enluminées du « Hortus Deliciarum » en reproduction grand format avec les traductions des textes latins.

Le « Hortus Deliciarum » – Jardin des Délices – est un ouvrage destiné à l’instruction des moniales du couvent de Hohenburg (actuel Mont-Sainte-Odile) de la fin du 12ème siècle et attribué à l’abbesse Herrade. C’est le caractère didactique de ses nombreuses enluminures accompagnées de textes à la manière d’une bande dessinée qui font tout l’intérêt de ce manuscrit. L’original a malheureusement été détruit lors du siège de Strasbourg dans les flammes de la bibliothèque municipale la nuit du 24 au 25 août 1870.

Par la même occasion les visiteurs pourront visiter l’église protestante qui possède quelques éléments remarquables; chaire en pierre polychrome de la fin du 16ème et du début du 17ème siècle, tableaux illustrant des épisodes bibliques (17ème siècle), dalles funéraires sculptées (17ème siècle), orgue Silbermann et loge seigneuriale (1778), oeuvre contemporaine de Claude Braun…



Vente de cartes de voeux et de photographies sous verre au profit de l’Action Chrétienne en Orient.



Visite libre les dimanches 6, 13, 20 et 27 février de 14h30 à 17h

Possibilité d’ouverture en semaine pour groupes du 21 au 27 février après rendez-vous en téléphonant au 03 88 70 79 32

Bouxwiller

