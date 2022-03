Exposition “Hortus Animali” de Jöelle Vanoudenhove Les jardins de la Mansonière, 3 juin 2022, Saint-Céneri-le-Gérei.

Dans nos jardins, il y a ces plantes que l’on choie, admire, collectionne parfois. Il y a ces ornements que l’on y dépose, qui vont rythmer l’espace, créer des écrins précieux pour le règne végétal qui porte particulièrement bien son nom. Et puis, il y a tout ce petit monde qui fourmille, butine, bourdonne, grignote…faisant de ce jardin un véritable écosystème en lien étroit avec le monde qui nous entoure. Ce petit monde qui lui aussi, subit de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. Cette exposition dans les Jardins de la Mansonière sera constituée de grandes toiles représentant la faune de nos jardins, disséminées ici et là. Oiseaux, insectes, petits mammifères… y seront représentés en grand au fusain ou à l’encre, plus grand que nature afin de, par ces contrastes de tailles et de couleurs, mettre en évidence l’importance de ce petit peuple si fragile dans l’équilibre de notre environnement.

7€, 3€ <12 ans
Les jardins de la Mansonière La Mansonière, 61250 Saint-Céneri-le-Gérei Saint-Céneri-le-Gérei Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:30:00 2022-06-03T18:30:00;2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T18:30:00