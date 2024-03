Exposition hors les murs Pechelbronn se révèle Merkwiller-Pechelbronn, lundi 1 janvier 2024.

Exposition hors les murs Pechelbronn se révèle Merkwiller-Pechelbronn Bas-Rhin

15 bâches avec plus de 60 clichés pour nous entraîner au temps de l’exploitation étonnante du pétrole et nous faire revivre un monde industriel unique en France ! Plan disponible sur demande et le site internet du musée.

Avec cette exposition photographique à ciel ouvert, plongez dans l’histoire singulière de l’exploitation du pétrole en Alsace du Nord. Tout au long du parcours dans les rues de Merkwiller et communes avoisinantes, une quinzaine de bâches avec plus d’une soixantaine de clichés anciens évoquent des emplacements de sites toujours existants ou effacés. Ces images rappellent le développement extraordinaire de cette exploitation si particulière et unique en France.

Cette exposition complète les clichés installés sur le pourtour du Carreau Clemenceau, site de récupération de pétrole brut liquide par galeries de mines à partir de 1917.

Plan disponible sur demande et sur le site internet du musée.

Des visites explicatives , animées par les guides du musée peuvent être proposées tout au long de la saison pour les groupes (+10 pers.), sur réservation. RDV et départ au musée. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 08:00:00

fin : 2024-12-31 20:00:00

4 rue de l’École

Merkwiller-Pechelbronn 67250 Bas-Rhin Grand Est museedupetrole@wanadoo.fr

L’événement Exposition hors les murs Pechelbronn se révèle Merkwiller-Pechelbronn a été mis à jour le 2024-03-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte