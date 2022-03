Exposition – Hors-Cases : un auteur, une bande dessinée, un handicap Salon des curiosités Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Exposition – Hors-Cases : un auteur, une bande dessinée, un handicap Salon des curiosités, 2 avril 2022, Villeurbanne.

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Salon des curiosités

Hors-Cases est un collectif d’étudiant·es de l’École Émile-Cohl qui aborde les handicaps par la bande dessinée. Son but : rendre les handicaps compréhensibles à tous, pour une meilleure inclusion. **Entrée libre** Exposition de bande dessinée par un collectif d’étudiant·es de l’école Emile-Cohl Salon des curiosités 251 cours Émile Zola, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T19:00:00;2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T19:00:00

