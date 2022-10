Exposition : horizon Wattwiller Wattwiller Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Wattwiller EUR La Fondation François Schneider met à l’honneur le travail d’Olivier Crouzel, dont l’œuvre 18 rideaux figure dans sa collection. Pour cette exposition personnelle, c’est la ligne d’horizon que est revisitée, ligne d’horizon qui émerge dans une grande partie du travail de l’artiste, aimant filmer la nature et l’eau, la diffuser sur du bâti ancien ou contemporain, arpenter les espaces en caravane, bateau ou à pied et révéler lentement les métamorphoses des espaces et secrets des rivages. La Fondation François Schneider met à l’honneur le travail d’Olivier Crouzel pour une exposition qui revisite la ligne d’horizon et révèle lentement les métamorphoses des espaces et secrets des rivages. +33 3 89 82 10 10 Wattwiller

