Jusqu’au 22 octobre, le centre paris anim’ Richard Wright accueille l’exposition de M. Fabrice Laly. Photographe impliqué dans l’harmonie chromatique, Fabrice LALY a ce besoin d’affirmer sa sensibilité en peignant une créativité plus abstraite. La photo est par essence liée à la réalité, alors que la peinture lui permet d’exprimer un univers imaginaire et onirique. Centre Paris Anim’ Richard Wright 76 bis rue de Rennes 75006 Paris Contact : 0143541658 cparichardwright@actisce.org

