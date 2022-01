Exposition « Homo Faber » par Michel Sacchero Ollioules Ollioules Catégories d’évènement: Ollioules

Var

Exposition « Homo Faber » par Michel Sacchero Ollioules, 5 février 2022, Ollioules. Exposition « Homo Faber » par Michel Sacchero Galerie de l’Olivier – Echos d’Art 5/7 rue Gambetta Ollioules

2022-02-05 – 2022-02-26 Galerie de l’Olivier – Echos d’Art 5/7 rue Gambetta

Ollioules Var Ollioules Venez à la découverte du travail de sculpture de cet artiste. echosdart@gmail.com +33 4 94 63 06 92 https://echosdart.jimdo.com/ Galerie de l’Olivier – Echos d’Art 5/7 rue Gambetta Ollioules

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Ollioules, Var Autres Lieu Ollioules Adresse Galerie de l'Olivier - Echos d'Art 5/7 rue Gambetta Ville Ollioules lieuville Galerie de l'Olivier - Echos d'Art 5/7 rue Gambetta Ollioules Departement Var

Ollioules Ollioules Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ollioules/

Exposition « Homo Faber » par Michel Sacchero Ollioules 2022-02-05 was last modified: by Exposition « Homo Faber » par Michel Sacchero Ollioules Ollioules 5 février 2022 Ollioules Var

Ollioules Var