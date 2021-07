Exposition Homo Bestia Laruns, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Laruns.

Exposition Homo Bestia 2021-07-10 – 2021-08-28

Laruns Pyrénées-Atlantiques Laruns

Vernissage de l’exposition la 10 juillet avec présentation de l’exposition et performance slam poétique et musicale autour d’un apéritif. Au cœur du Parc national des Pyrénées, profitez de cette exposition en plein air installée dans les arbres en lisière de forêt.

Emma Barthere, au travers de sa série Homo bestia réalisée entre 2020 et 2021 dans la vallée d’Ossau, tente de ressusciter l’archaïque animisme. Une manière d’élargir notre conscience, de repenser notre place dans le monde et de lui insuffler un élan plus spirituel.

+33 6 40 33 08 10

Emma Barthere

dernière mise à jour : 2021-07-02 par OT Laruns