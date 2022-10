Exposition « Hommages » – Karine AUREGAN Fontaine-lès-Dijon Fontaine-lès-Dijon Catégories d’évènement: Cte-d'Or

Fontaine-lès-Dijon

Exposition « Hommages » – Karine AUREGAN Fontaine-lès-Dijon, 29 octobre 2022, Fontaine-lès-Dijon. Exposition « Hommages » – Karine AUREGAN

4 Rue de la Source Galerie « La Source » Fontaine-lès-Dijon Cte-d’Or Galerie « La Source » 4 Rue de la Source

2022-10-29 – 2022-11-20

Galerie « La Source » 4 Rue de la Source

Fontaine-lès-Dijon

Cte-d’Or Fontaine-lès-Dijon « Aux sources de mon désir se trouvent la drôlerie du quotidien et ses aspects inattendus : un entre deux mondes, entre rêve et réalité.

Lorsque je surprends les autres dans l’authenticité de leur être, spectaculaire ou évanescent, je renoue avec le rare et le merveilleux des toutes premières rencontres. Je m’efforce alors d’immortaliser mon ressenti de leur essence. Aucune peur de l’absurde u du décalé… Dans mes œuvres, couleurs détonantes, leurs formes et postures extravagantes, les personnages exhibent fièrement leur identité et leur vérité. Ancrés au cœur de l’œuvre, ils affirment leur légitimité et leur valeur.

Observons donc ce qu’ils ont à nous dire, les vies qui sont les leurs… Tels des oiseaux exotiques aux mille couleur, ils nous invitent à les rejoindre dans leur danse mystérieuse. Et si nous retrouvions parmi eux un pan de notre histoire personnelle… » Vernissage le vendredi 28 octobre à 18h00. lasource.galerie@orange.fr +33 3 80 58 13 03 http://www.fontainelesdijon.fr/ Galerie « La Source » 4 Rue de la Source Fontaine-lès-Dijon

dernière mise à jour : 2022-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Cte-d'Or, Fontaine-lès-Dijon Autres Lieu Fontaine-lès-Dijon Adresse Fontaine-lès-Dijon Cte-d'Or Galerie "La Source" 4 Rue de la Source Ville Fontaine-lès-Dijon lieuville Galerie "La Source" 4 Rue de la Source Fontaine-lès-Dijon Departement Cte-d'Or

Exposition « Hommages » – Karine AUREGAN Fontaine-lès-Dijon 2022-10-29 was last modified: by Exposition « Hommages » – Karine AUREGAN Fontaine-lès-Dijon Fontaine-lès-Dijon 29 octobre 2022 4 Rue de la Source Galerie "La Source" Fontaine-lès-Dijon Cte-d'Or Cte-d'Or Fontaine-lès-Dijon

Fontaine-lès-Dijon Cte-d'Or