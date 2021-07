Palaminy Garage Portet Haute-Garonne, Palaminy Exposition hommage Jean-Claude Millot Garage Portet Palaminy Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Exposition hommage Jean-Claude Millot

Garage Portet, le samedi 17 juillet



Exposition hommage, témoignage, reconnaissance. Jean-Claude Millot était artiste et acteur de la vie culturelle locale, à l’initiative de nombreux projets. Il faisait aussi partie du conseil d’administration de PAHLM. Ces 3 toiles montrées ici, dont « La colère jaune », la dernière peinte pendant le premier confinement en 2020, sont un choix personnel qui veut témoigner partiellement de ses recherches. Jean-Claude Millot n’est plus là physiquement à partager nos vies, mais demeure dans nos souvenirs, dans nos rêves et dans notre présent. Sa vie-travail, s’est diffusée en chacun de nous, entre abstraction d’un monde parfois incompréhensible parce que trop injuste, incohérent et figuration d’un rêve de monde meilleur que chacun porte aussi en soi. Le personnage jaune, c’est peut-être Jean-Claude, ou bien celui pris dans le tourbillon blanc. Parfois dans la révolte, encore dans les nuages, déjà dans la fumée, pour toujours dans notre ciel.



Pour la quatrième exposition au garage Portet à Palaminy, c'est Jean-Claude Millot qui est invité.

