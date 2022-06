Exposition « Hommage au photographe Geo Morange » Centre Culturel Algérien Paris Catégories d’évènement: île de France

Geo Morange nous a laissé des images de découverte et de mémoire de l’Algérie, cette patrie du cœur, ce pays de jeunesse et de tourment. Geo s’installe à Alger en 1952, « pour commencer une nouvelle vie » dit-il. Il y reste vingt ans et voyage ou se promène, appareil photo à la main. Il a gardé dans la mémoire de son regard photographique des visages d’Alger ou de Ghardaïa, des silhouettes arpentant les rues de la Casbah, des groupes de vieux hommes fumant au seuil des portes, les corps frêles des jeunes filles portant les cruches d’eau, des scènes de marché dans la ville sacrée du M’zab, les saveurs des villages kabyles et les yeux profonds de leurs habitants. Centre Culturel Algérien 171, rue de la Croix Nivert 75015 Paris Contact : 01 45 54 95 31 cca-arts@cca-paris.com www.cca-paris.com

Geo Morange Un regard passionné sur l’Algérie

