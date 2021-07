Exposition hommage à Roland Le Labourier à Vire Vire Normandie, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Vire Normandie.

Exposition hommage à Roland Le Labourier à Vire 2021-07-07 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-28 18:00:00 18:00:00 Porte-Horloge Place du 6 juin 1944

Vire Normandie Calvados

Exposition des œuvres de l’artiste peintre Roland Le Labourier. Décédé en fin d’année dernière, cet artiste singulier de peinture contemporaine et figurative a offert de nombreux ouvrages à la ville de Vire. Rendez-vous à la porte-horloge du mardi au vendredi et le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

contact@paysdevire-tourisme.fr +33 2 31 66 28 50 https://paysdevire-normandie-tourisme.fr/

