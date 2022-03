Exposition : Hommage à Michel Gourdon, les années Fleuve Noir Bibliothèque des Littératures policières BiLiPo Paris Catégories d’évènement: île de France

Du mercredi 01 juin 2022 au samedi 24 septembre 2022

Michel Gourdon, un illustrateur emblématique, un style unique et une très riche carrière professionnelle. Exposition de gouaches originales et de nombreux documents à la BiLiPo pendant tout l’été. Son style est reconnaissable entre tous même lorsque l’on ignore son nom. Michel Gourdon (1925-2011) fut l’illustrateur vedette du Fleuve noir de 1950 aux années 70. On peine à imaginer les collections Angoisse, Aventurier, Espionnage, Feu, Spécial police sans ses couvertures. Il en réalisa près de 3500 pour les romans Fleuve noir. Dessinateur en vogue et véritable stakhanoviste, il produisit jusqu’à 20 couvertures par mois dont celles des premiers San Antonio. L’Association des Amis de Michel Gourdon qui travaille à la valorisation de son œuvre expose pour la première fois en bibliothèque une sélection de gouaches originales. La BiLiPo présentera de nombreux documents illustrant cet univers visuel unique. En ouverture de l’exposition, une rencontre aura lieu à la BiLiPo le jeudi 2 juin avec Patrick Bernard de l’Association des Amis de Michel Gourdon. Réservations au 01 42 34 93 00 ou en écrivant à bilipo@paris.fr Bibliothèque des Littératures policières BiLiPo 48-50 rue du Cardinal Lemoine Paris 75005 Contact : 01 42 34 93 00 bilipo@paris.fr https://www.facebook.com/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-126793127438557/ Expo

