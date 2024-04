Exposition > Hommage à l’Abbé Gosselin Village de Cosqueville Vicq-sur-Mer, samedi 6 juillet 2024.

L’abbé Gosselin était un résistant et « un Juste parmi les nations » (comité Yad Vashem). Né en 1915 , il décède en 2001 à Cosqueville. Vicaire à la Trinité de Cherbourg de 1940 à 1943, il délivre des faux certificats de baptême catholiques à plusieurs familles juives et aide les jeunes réfractaires. Curé d’Emondeville il célèbre une messe le 6 juin 44 dans une grange auprès des parachutistes mourants. Ami de l’abbé Pierre et de Charles Trenet il parcourait ses 5 paroisses à mobylette.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 13:00:00

fin : 2024-07-07 18:00:00

Village de Cosqueville 17 bis Hameau de l’Église

Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie

