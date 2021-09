Palaminy Garage Portet Haute-Garonne, Palaminy Exposition-hommage à Jean-Claude Millot Garage Portet Palaminy Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Exposition-hommage à Jean-Claude Millot au Garage Portet à Palaminy. Jusqu’au 17 septembre. 3 tableaux extraits de son atelier. Le personnage jaune, c’est peut-être Jean-Claude, ou bien celui qui semble absorbé par le tourbillon blanc. Parfois dans la révolte, encore dans les nuages, déjà dans la fumée, pour toujours dans notre ciel. Un concert hommage pour le finissage de l’exposition de Jean-Claude Millot au Garage Portet le 17 septembre à 12h. Avec Henry Herteman, Gilles Salort et Manoura avec son instrumentarium des frères Baschet.

Gratuit

3 tableaux extraits de son atelier Garage Portet 4 av de cazères 31220 Palaminy Palaminy Haute-Garonne

2021-09-17T12:00:00 2021-09-17T12:58:00

