L’exposition patrimoine conçue par Melkan Bassil et installée dans le cadre de l’itinérance à Pierrerue du 7 février au 1er mars, salle de l’étape, lui rendra un bel hommage.

Jacques Dressayre (1933-2022) a rassemblé autour de lui une impressionnante collection d’objets, d’outils comme autant de souvenirs d’une mémoire paysanne, ouvrière et industrielle souvent dévaluée. Ces traces constituent pourtant un héritage commun qui a forgé le destin de nos sociétés, de notre territoire. En 40 ans, près de 1350 objets datant du XVIIe au XXe siècle ont été collecté par ce féru d’histoires et amateur de belles choses. Vignerons, tonneliers, forgerons, cercliers, selliers et artisans, tous ces métiers ont trouvé dans le garage de Jacques un refuge contre les affres du temps et de l’oubli. Ce patrimoine accumulé a pris de fil en aiguille la forme d’un musée, celui des vignerons Dels Vinhairons mais valorise plus largement le travail et le savoir-faire de nos aïeuls. En sauvant ces objets du rebut et de la dispersion, Jacques a contribué avec sa femme Bernadette à la sauvegarde de notre Histoire locale, celle qui est faite par les mains des travailleurs, des agriculteurs et des artisans.

