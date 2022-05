Exposition Hommage à Jacques CHESNEL à Caumont l’Eventé Caumont-sur-Aure, 4 mai 2022, Caumont-sur-Aure.

La Halle, place de la Mairie Caumont l'Eventé Caumont-sur-Aure

2022-05-04 – 2022-05-28

Caumont-sur-Aure Calvados Caumont-sur-Aure

” 7 mois, 7 artistes, 7 fenêtres pour peindre le non figuratif ” se poursuit au mois de mai avec une exposition hommage à Jacques CHESNEL.

Jacques CHESNEL a commencé à peindre en 1958, à la trentaine, inspiré par sa rencontre avec Martine, sa future femme mais aussi par le Jazz, musique qu’il avait découverte à la libération de la ville de Caen par les troupes canadiennes.

Boulimique des arts (musique, peinture, littérature, théâtre, cinéma…), il se lance presque à corps perdu dans la peinture et y associe très vite le jazz, jazz qui deviendra son métier à partir de 1973, après avoir quitté son emploi d’architecte et intégré la rédaction de Jazz-Hot.

Sa peinture, il la résumera lui-même dans un de ses ouvrages, le Jazz en Quarantaine en 1994 :

J’ai écouté cette musique et été fasciné par elle dès mon adolescence ; plus tard, vers la trentaine, j’ai alors pensé retranscrire sur toile les émotions parfois fortes procurées par certains artistes et/ou certaines oeuvres. Ce fut le cas pour mes premiers tableaux réalisés le temps de l’écoute d’un disque (en quelques minutes, action painting), puis dans les années 60 les “paysages inspirés par le jazz” plus médités, plus sereins ; puis vinrent ensuite les portraits en hommage à quelques grands créateurs. Pour deux d’entre eux, John Coltrane et Thelonious Monk, il me fallait trouver un concept. Pour Coltrane, je me suis inspiré de ce qui est pour moi (et pour beaucoup d’amateurs) sa grande oeuvre A Love Supreme comprenant quatre parties (“Acknowledgement”, “Resolution”, “Pursuance”, “Psalm”), d’où quatre séries de trois tableaux chacune pour former au total le patronyme de l’artiste (douze lettres). Pour Monk, chaque tableau représente une lettre de son prénom et de son nom (quatorze lettres).

Les peintures présentées lors de cette exposition sont issues de ces séries.

microfolie@caumont-sur-aure.fr +33 2 31 77 50 29

La Halle, place de la Mairie Caumont l’Eventé Caumont-sur-Aure

