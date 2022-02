Exposition “Hommage à Georges Dillinséger” Maison des Arts et de la Création Clery-saint-andre Catégorie d’évènement: Cléry-Saint-André

Né à Paris, Georges Dillinséger a embrassé une carrière de décorateur de théâtre pendant quinze ans dans le plus grand atelier de la capitale(Atelier Bertin). Il y a côtoyé des metteurs en scène et maquettistes de renom. Après avoir quitté l’univers théâtral, il a rejoint la Maison de la culture à Orléans et, en 1982, il a ouvert son atelier à Cléry-Saint-André. De formation peintre scénographe, il a su adapter ses connaissances et les techniques théâtrales en proposant des tentures murales de style tapisseries, représentant paysages, architecture, mais aussi fresques sur plâtre, aquarelles, sanguines, encres de Chine, des huiles immortalisant la Loire et la Sologne, ainsi que des peintures sur bois exotique, des petits tableaux.. etc.

Voir https://www.clery-saint-andre.com/post/exposition-hommage-%C3%A0-geroges-dillins%C3%A9ger-du-5-au-12-mars-maison-des-arts-et-de-la-cr%C3%A9ation?fbclid=IwAR36htLH7vTCoUtQxFJFqq3WY0aWMShiX7kvsMXeQqDAFd4lp-3JQ_3S8eI

