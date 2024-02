Exposition Hiver Ottrott, vendredi 1 mars 2024.

Exposition Hiver Ottrott Bas-Rhin

Découvrez l’enchantement hivernal à la Maison de la Manufacture, où l’hiver se transforme en une symphonie visuelle magique, mettant en lumière ses merveilles souvent méconnues à travers une exposition captivante de photos, peintures, diaporamas et bien plus encore. Billets en vente dans les bureaux de l’Office de Tourisme et sur place.

Plongez dans l’éclat de l’Hiver !

Bienvenue à la Maison de la Manufacture, où l’hiver se déploie en une symphonie visuelle enchanteresse ! Saison volontiers mal aimé, l’hiver nous réserve aussi sa part de merveilles. L’exposition présente une partie de ces petits bonheurs hiémaux par l’intermédiaire de photos, peintures, diaporamas etc. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 14:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

2 Rue de l’Ecole

Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est maisondelamanufacture@orange.fr

L’événement Exposition Hiver Ottrott a été mis à jour le 2024-02-23 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile