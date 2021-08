Exposition “Historisoins” Saint-Martin-de-Crau, 27 septembre 2021, Saint-Martin-de-Crau.

Exposition “Historisoins” 2021-09-27 – 2021-10-02 Salle Aqui Sian Ben Rue des compagnons

Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Une exposition qui a pour but de partager et échanger autour du patrimoine historique concernant le médical et le secourisme. Pour que la mémoire de tous ces médecins, infirmiers, brancardiers, pharmaciens, secouristes ne soit jamais oubliée. Présentation d’une collection privée, appartenant à Monsieur Sampol Pierre, saint martinois, qui participe à des manifestations culturelles pour pérenniser le devoir de mémoire.

“Je suis collectionneur depuis les années 1990, issu du milieu paramédical et militaire, j’ai construit ma collection sur le thème du médical, bien souvent oublier lors de reconstitution ou exposition, j’ai voulu rendre hommage a toutes les personnes du médical et paramédical.”

L’histoire du soin à travers les époques jusqu’à aujourd’hui

+33 4 90 47 98 40

Une exposition qui a pour but de partager et échanger autour du patrimoine historique concernant le médical et le secourisme. Pour que la mémoire de tous ces médecins, infirmiers, brancardiers, pharmaciens, secouristes ne soit jamais oubliée. Présentation d’une collection privée, appartenant à Monsieur Sampol Pierre, saint martinois, qui participe à des manifestations culturelles pour pérenniser le devoir de mémoire.

“Je suis collectionneur depuis les années 1990, issu du milieu paramédical et militaire, j’ai construit ma collection sur le thème du médical, bien souvent oublier lors de reconstitution ou exposition, j’ai voulu rendre hommage a toutes les personnes du médical et paramédical.”

dernière mise à jour : 2021-08-25 par