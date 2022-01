Exposition historique : Le Spécial Air Service Château de Trousse-Barrière Briare Catégorie d’évènement: Briare

du vendredi 3 juin au dimanche 26 juin à Château de Trousse-Barrière

L’exposition rend hommage aux combattants d’élite du S.A.S, le Spécial Air Service et plus particulièrement aux soldats locaux. Cette exposition se tient dans le cadre de l’anniversaire de la libération de Briare le 25 août. Exposition historique au château de Trousse-Barrière qui rend hommage aux soldats locaux du S.A.S. Château de Trousse-Barrière Château de Trousse-Barrière, Briare Briare

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00;2022-06-06T14:00:00 2022-06-06T18:00:00;2022-06-07T14:00:00 2022-06-07T18:00:00;2022-06-08T14:00:00 2022-06-08T18:00:00;2022-06-09T14:00:00 2022-06-09T18:00:00;2022-06-10T14:00:00 2022-06-10T18:00:00;2022-06-11T14:00:00 2022-06-11T18:00:00;2022-06-12T14:00:00 2022-06-12T18:00:00;2022-06-13T14:00:00 2022-06-13T18:00:00;2022-06-14T14:00:00 2022-06-14T18:00:00;2022-06-15T14:00:00 2022-06-15T18:00:00;2022-06-16T14:00:00 2022-06-16T18:00:00;2022-06-17T14:00:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T18:00:00;2022-06-19T14:00:00 2022-06-19T18:00:00;2022-06-20T14:00:00 2022-06-20T18:00:00;2022-06-21T14:00:00 2022-06-21T18:00:00;2022-06-22T14:00:00 2022-06-22T18:00:00;2022-06-23T14:00:00 2022-06-23T18:00:00;2022-06-24T14:00:00 2022-06-24T18:00:00;2022-06-25T14:00:00 2022-06-25T18:00:00;2022-06-26T14:00:00 2022-06-26T18:00:00

