2022-03-26 – 2022-05-15

La Gacilly Morbihan

Avec Anne Conrozier, Elizabeth Wadecki et Simon Pavec.

La Passerelle vous propose une immersion dans un univers fantastique et poétique habité par la nature. Le travail de dessin et de mise en couleur sur papier d’Anne Conrozier révèle un monde vivant empreint de sensibilité et d’onirisme. Une lumière et une transparence absolues se dégagent des peintures d’Elisabeth Wadecki. La terre est pour Simon Pavec un récepteur d’empreintes, d’impressions; à travers ses réalisations, il nous raconte l’histoire de l’évolution des espèces.

Ouvert au public les mercredis et vendredis de 14H à 17H et les samedis et dimanches de 14h à 18h. Entrée libre.

Dans le cadre de l’exposition, la Passerelle propose au jeune public et aux adultes, des ateliers de dessin animés par l’artiste Anne Conrozier. Elle proposera de travailler la technique du dessin d’arbre sur papier kraft à échelle humaine, au moyen du pastel et du crayon. Le matériel est fourni. Date des ateliers: samedi 9 avril. De 11h à 12h30 pour jeune public (dès 6 ans). De 14h30 à 17h pour les adultes.

Tarifs:

– 15 ans: 6,20€ par atelier

+ 15 ans: 8,20€ par atelier

Places limitées.

Résa obligatoire avant le 6 avril.

lapasserelle@oust-broceliande.bzh +33 2 99 93 47 57 http://www.lapasserelle-lagacilly.com/

La Gacilly

