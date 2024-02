Exposition Histoires de vagues Carte blanche à Aude Arnold Médiathèque Trélissac, jeudi 29 février 2024.

Histoires de vagues Carte blanche à Aude Arnold

Du 29 février au 30 mars 2024

La médiathèque de Trélissac accueille une exposition monographique qui présente le travail d’Aude Arnold, une artiste originaire de Mulhouse, qui vit et travaille en Dordogne depuis 2007.

Plasticienne, son art est physique et son intervention sur la matière est innovante et poétique.

Aude Arnold utilise les techniques du sgraffito et de la gravure à l’acide sur un stuc réalisé à base de chaux. Avec du temps, de la technique et un engagement total, elle créée des œuvres à la croisée entre la peinture, la gravure et le bas-relief.

La nature même de son processus créatif permet et requiert l’intervention de la lumière qui vient tant révéler que sublimer le travail en relief de l’artiste.

Vernissage en musique, jeudi 7 mars à partir de 18h30.

Accessible aux horaires de la médiathèque. EUR.

Médiathèque 109 Avenue Michel Grandou

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

