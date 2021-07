Cluny Musée d'Art et d'Archéologie Cluny, Saône-et-Loire Exposition « Histoires de livres : sur l’origine de quelques ouvrages de la bibliothèque Constable » Musée d’Art et d’Archéologie Cluny Catégories d’évènement: Cluny

Grâce à ces éléments, il est possible de retracer en partie leur histoire et la constitution du fonds dans lequel ils sont aujourd’hui conservés. Espace d’exposition situé au Musée d’Art et d’Archéologie (palais Jean de Bourbon), dans la salle de la bibliothèque ancienne au 1er étage. Cette exposition est organisée par la ville de Cluny en partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux, dans le cadre de la manifestation « Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté 2021 » proposée par l’Agence Livre et Lecture de Bourgogne Franche-Comté. Un corpus complémentaire de documents ne pouvant être exposé pour des questions de conservation, sera consultable en ligne : [[https://spark.adobe.com/page/2LuAO1iDEiWt8/](https://spark.adobe.com/page/2LuAO1iDEiWt8/)](https://spark.adobe.com/page/2LuAO1iDEiWt8/)

Présentation d’un corpus d’ouvrages sur lesquels on lit des marques de provenances (reliures aux armes, ex-libris, mentions manuscrites) accompagnés pour certains d’entre eux, de documents d’archives. Musée d’Art et d’Archéologie Palais Jean de Bourbon – Parc Abbatial 71250 Cluny Cluny Saône-et-Loire

