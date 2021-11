Thionville Thionville Moselle, Thionville EXPOSITION – HISTOIRES DE FAMILLES Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

À l’occasion de la journée de clôture du Festival Le Réel en vue, s’ouvre l’exposition photographique « HISTOIRES DE FAMILLES » la restitution du travail de masterclass photographie documentaire dirigée par Camille CARBONARO.

Avec les photographes

Abel MAYER

Alain DODELER

Arnaud PAGNIER

Claude SOMOT

Michel MULLER

Qing XIA

Roger RICHARD

Stéphane TINNES-KRAEMER

Sylvia LAUER

Victoria KIEFFER

Un pot de l’amitié sera servi lors de ce vernissage de l’exposition et la soirée se prolongera avec la cérémonie de clôture du Festival au Cinéma La Scala en présence du Président du Jury de la compétition documentaire Pierre VILLEMIN contact@reelenvue.fr +33 3 82 82 11 70 https://www.facebook.com/FestivalLeReelEnVue Festival Réel en vue

