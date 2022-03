Exposition – histoires d’arbres Senonches, 12 mars 2022, Senonches.

Exposition – histoires d’arbres Senonches

2022-03-12 – 2022-03-27

Senonches Eure-et-Loir

Cette exposition à « deux voix » vous propose un voyage dans deux univers qui se répondent, ceux des artistes Céline Glad et Pascal Clément. Amoureux de la nature et des livres, l’une dessine des paysages forestiers et intègre des livres anciens dans ses compositions, l’un réalise de véritables tableaux d’écorces d’arbres et des sculptures en trompe l’œil…

+33 2 37 37 80 11 http://www.chateau-senonches.com/

Senonches

dernière mise à jour : 2022-03-04 par