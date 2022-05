Exposition “Histoires bleues” de Morgane Chouin Dinan, 22 juillet 2022, Dinan.

Exposition “Histoires bleues” de Morgane Chouin Maison du Gouverneur 24 Rue du Petit Fort Dinan

2022-07-22 – 2022-08-04 Maison du Gouverneur 24 Rue du Petit Fort

Dinan Côtes d’Armor Dinan

Raconter l’histoire des pierres et des hommes d’autrefois, dans un graphisme contemporain. C’est l’orientation qu’a pris le travail d’illustration de Morgane Chouin depuis ses débuts en linogravure et en dessin.

La vie des pêcheurs de 1900 et l’architecture sont des thèmes qu’elle explore depuis 6 ans à travers plusieurs techniques graphiques liées autour de la couleur bleue.

+33 6 70 79 65 49 http://www.atelier-morganechouin.fr/

Raconter l’histoire des pierres et des hommes d’autrefois, dans un graphisme contemporain. C’est l’orientation qu’a pris le travail d’illustration de Morgane Chouin depuis ses débuts en linogravure et en dessin.

La vie des pêcheurs de 1900 et l’architecture sont des thèmes qu’elle explore depuis 6 ans à travers plusieurs techniques graphiques liées autour de la couleur bleue.

Maison du Gouverneur 24 Rue du Petit Fort Dinan

dernière mise à jour : 2022-04-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme