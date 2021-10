Aurignac Musée de l'Aurignacien Aurignac, Haute-Garonne Exposition “Histoire{s} à creuser” par Alexandra Serrano et Simon Pochet de la Résidence 1+2 Musée de l’Aurignacien Aurignac Catégories d’évènement: Aurignac

du samedi 9 octobre au dimanche 5 décembre

Le Musée de l’Aurignacien accueille la restitution de la Résidence 1+2 intitulée « Histoire[s] à creuser » du 9 octobre au 5 décembre 2021. Mêlant la photographie et le son, l’exposition, issue du travail de terrain des artistes **Alexandra Serrano et Simon Pochet** auprès des habitants du territoire d’Aurignac, prend la forme d’une enquête artistique participative sur le thème de l’archéologie et le rapport qu’habitant.e.s et archéologues entretiennent avec cette discipline et le site d’Aurignac. Disséminées dans les salles du musée, les créations viennent dialoguer avec les collections permanentes.

Compris dans le prix d’entrée du musée

Venez visiter le parcours muséographique transformé par l’oeuvre d’Alexandra Serrano et de Simon Pochet Musée de l’Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Aurignac Haute-Garonne

