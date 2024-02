Exposition « Histoire, sport et citoyenneté » Espace Lamartine Hauts de Bienne, lundi 8 avril 2024.

En 2024, la France accueille les Jeux Olympiques. Dans ce contexte, Info Jeunes Jura, en partenariat avec la CASDEN, vous propose de découvrir l’exposition Histoire, Sport et Citoyenneté .

Cette exposition retrace 30 portraits d’athlètes des premiers jeux olympiques en 1896 à ceux de 2024. À travers des témoignages, différentes valeurs sont mises en avant comme l’engagement, la diversité, le fair-play, la paix, le courage, l’égalité, la démocratie, la fraternité… . Une attention particulière sera portée sur la présence des femmes dans les jeux olympiques, la parité et l’égalité homme/femme.

Du mardi 2 au samedi 6 avril

Exposition partielle à la médiathèque de Morez.

Lundi 8 ou mardi 9 avril à 18h

Visite guidée tout public par Stéphane Kronenberger, Historien, spécialiste de l’histoire du sport et des migrations dans

l’Est et le Sud-Est de la France et membre du conseil scientifique ayant réalisé l’exposition.

Du lundi 8 au 10 avril

Accueil des collèges et du lycée.

Mercredi 10 avril de 14h à 18h

Ouverture de l’exposition tout public à l’Espace Lamartine. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 14:00:00

fin : 2024-04-10 18:00:00

Espace Lamartine 10 Rue Lamartine

Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté ijmorez@jeunes-bfc.fr

