Exposition : Histoire, sport et citoyenneté, des Jeux Olympiques d’Athènes 1896 aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 Brienne-le-Château, jeudi 8 février 2024.

Exposition : Histoire, sport et citoyenneté, des Jeux Olympiques d’Athènes 1896 aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 Brienne-le-Château Aube

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 10:00:00

fin : 2024-02-28 12:00:00

Venez lire un texte à haute voix à la médiathèque de Brienne-le-Château ! À l’occasion des Jeux Olympiques de Paris, le thème choisi sera orienté sport et Jeux Olympiques.

Ouverts aux adolescents et aux adultes.

Eur.

Rue de Loménie

Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est mediatheque@ville-brienne-le-chateau.fr



Mise à jour le 2024-01-11 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne