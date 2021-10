Exposition : Histoire, Sport & Citoyenneté Espace Jeunes Anne Frank, 8 novembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Exposition : Histoire, Sport & Citoyenneté

du lundi 8 novembre au mardi 30 novembre à Espace Jeunes Anne Frank

À l’occasion des **Semaines isséennes des Droits de l’enfant** du mardi 2 au dimanche 28 novembre 2021 à Issy-les-Moulineaux, l’Espace Jeunes Anne Frank vous accueille pour : « Histoire, Sport & Citoyenneté » exposition visible du lundi 8 au mardi 30 novembre 2021 —————————————————————————————– Sous-titrée Des Jeux olympiques d’Athènes 1896 aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, cette exposition a été réalisée par la [CASDEN](https://casdenhistoiresport.fr/exposition/exposition-augmentee/1896-athenes-alfred-hajos-engagement?ouverture-ssmenu=oui), partenaire des Jeux olympiques et Paralympiques de Paris 2024. [https://www.youtube.com/watch?v=LrGNCXkm71M](https://www.youtube.com/watch?v=LrGNCXkm71M) Elle a initié le programme « Histoire, Sport et Citoyenneté », afin de soutenir la promotion du sport et les valeurs de l’olympisme au travers 30 panneaux mettant à l’honneur 30 valeurs citoyennes et 30 athlètes exceptionnels ayant marqué les 30 dernières olympiades. _Issy-les-Moulineaux, signataire de la charte Unicef_ [_Ville amie des enfants_](https://www.villeamiedesenfants.fr/content/issy-les-moulineaux) _depuis 2003, organise chaque année les_ _Semaines Isséennes de Droits de l’enfant_ _coordonnées par l’association_ [_CLAVIM_](https://www.clavim.asso.fr/)_. La 20ème édition du mardi 2 au dimanche 28 novembre 2021 s’inscrit dans le cadre de la labellisation «_ [_Issy, terre de jeux 2024_](https://www.issy.com/issy2024) _»._

Entrée libre aux heures d’ouverture de la structure

Exposition de la CASDEN partenaire des Jeux olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Espace Jeunes Anne Frank 15 rue Diderot, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-08T10:30:00 2021-11-08T12:30:00;2021-11-08T14:00:00 2021-11-08T19:00:00;2021-11-09T10:30:00 2021-11-09T12:30:00;2021-11-09T14:00:00 2021-11-09T19:00:00;2021-11-10T10:30:00 2021-11-10T12:30:00;2021-11-11T10:30:00 2021-11-11T12:30:00;2021-11-11T14:00:00 2021-11-11T19:00:00;2021-11-12T10:30:00 2021-11-12T12:30:00;2021-11-12T14:00:00 2021-11-12T19:00:00;2021-11-15T10:30:00 2021-11-15T12:30:00;2021-11-15T14:00:00 2021-11-15T19:00:00;2021-11-16T10:30:00 2021-11-16T12:30:00;2021-11-16T14:00:00 2021-11-16T19:00:00;2021-11-17T10:30:00 2021-11-17T12:30:00;2021-11-18T10:30:00 2021-11-18T12:30:00;2021-11-18T14:00:00 2021-11-18T19:00:00;2021-11-19T10:30:00 2021-11-19T12:30:00;2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T19:00:00;2021-11-22T10:30:00 2021-11-22T12:30:00;2021-11-22T14:00:00 2021-11-22T19:00:00;2021-11-23T10:30:00 2021-11-23T12:30:00;2021-11-23T14:00:00 2021-11-23T19:00:00;2021-11-24T10:30:00 2021-11-24T12:30:00;2021-11-25T10:30:00 2021-11-25T12:30:00;2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T19:00:00;2021-11-26T10:30:00 2021-11-26T12:30:00;2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T19:00:00;2021-11-29T10:30:00 2021-11-29T12:30:00;2021-11-29T14:00:00 2021-11-29T19:00:00;2021-11-30T10:30:00 2021-11-30T12:30:00