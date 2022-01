Exposition « Histoire, Sport & Citoyenneté : des Jeux Olympiques d’Athènes 1896 aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 » Université d’Évry – Hall bâtiment 1ers Cycles, 7 février 2022, Évry.

Après des siècles d’éclipse, les Jeux Olympiques renaissent symboliquement en Grèce, à Athènes, en 1896. Aujourd’hui, le mouvement olympique s’affirme comme le premier événement mondial et revient à Paris en 2024 pour une trentième édition des Jeux Olympiques et la 33e olympiade, un siècle après les Jeux Olympiques de Paris 1924. Ancrés dans le contexte politique et géopolitique, les mouvements démographiques, les flux migratoires et les changements sociaux, les Jeux Olympiques et Paralympiques deviennent une vitrine de l’Histoire et, à chaque olympiade, offrent un regard sur une époque, mais aussi sur le monde. C’est cette histoire multiple, à travers 30 Jeux Olympiques et 15 Jeux Paralympiques, que propose cette exposition en mettant en exergue des récits hors norme, de sportives et de sportifs, qui ont marqué de leurs engagements l’histoire contemporaine.

Entrée libre

À l’occasion de la semaine olympique et paralympique, l’Université d’Évry vous propose l’exposition « Histoire, Sport & Citoyenneté »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-07T08:30:00 2022-02-07T19:30:00;2022-02-08T08:30:00 2022-02-08T19:30:00;2022-02-09T08:30:00 2022-02-09T19:30:00;2022-02-10T08:30:00 2022-02-10T19:30:00;2022-02-11T08:30:00 2022-02-11T19:30:00;2022-02-14T08:30:00 2022-02-14T19:30:00;2022-02-15T08:30:00 2022-02-15T19:30:00;2022-02-16T08:30:00 2022-02-16T19:30:00;2022-02-17T08:30:00 2022-02-17T19:30:00;2022-02-18T08:30:00 2022-02-18T19:30:00;2022-02-21T08:30:00 2022-02-21T19:30:00