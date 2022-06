Exposition Histoire religieuse de Châteauneuf : du XIIème à nos jours

2022-07-02 10:00:00 10:00:00 – 2022-09-18 18:00:00 18:00:00 Exposition à voir jusqu’au dimanche des journées du patrimoine (visite guidée à cette occasion).

Visite libre de la Basilique tous les jours de la semaine de 10h à 18h. 3 mois pour découvrir une nouvelle exposition à la Basilique Notre Dame des enfants, sur l’Histoire religieuse de Châteauneuf : les dates clés du XII-ème siècle à nos jours. Une opportunité de plus pour aller contempler cette imposante Basilique sur les hauteurs du village de Châteauneuf-sur-Cher. Exposition à voir jusqu’au dimanche des journées du patrimoine (visite guidée à cette occasion).

Visite libre de la Basilique tous les jours de la semaine de 10h à 18h.

