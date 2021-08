Nantes Hôtel de région Loire-Atlantique, Nantes Exposition Histoire maritime et fluviale des Pays de la Loire Hôtel de région Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de région

L’exposition Histoire maritime et fluviale des Pays de la Loire met en scène les principaux épisodes de l’histoire étonnante des populations maritimes de ce littoral, qui, sans cesse, ont su s’adapter au fil des siècles. L’aventure, qui a commencé en franchissant les rives de la Loire sur des barques taillées dans un tronc d’arbre, s’est poursuivie avec la multitude des grands voiliers qui traversèrent les océans du monde, émaillée de nombreuses anecdotes et d’invitations au voyage… L’exposition est une déclinaison de l’ouvrage de Jean-François Henry, récompensé d’un prix de l’Académie de marine, mention 2021.

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Venez découvrir les principaux épisodes de l’histoire des populations maritimes du littoral des Pays de la Loire (exposition en extérieur-Parvis). Hôtel de région 1, rue de la Loire, Nantes, 44000 Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:45:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

