2022-04-09 – 2022-11-13

Savigny-en-Véron Indre-et-Loire Savigny-en-Véron Laissez-vous emporter dans une visite où les objets racontent la vie des hommes sur notre territoire. Le plus ancien objet du musée, un “galet aménagé” réalisé par homo erectus, constitue le point de départ d’un parcours de visite centré sur les modes de vie et les activités des hommes. Silex taillés, haches polies et céramiques permettent de plonger à la préhistoire et de comprendre comment les premiers hommes savaient tirer profit des ressources offertes par leur environnement. Les maquettes réalisées à partir de découvertes archéologiques retracent l’évolution des lieux de vie, des campements du Paléolithique aux habitats Néolithiques.

Prolongez votre visite en découvrant la collection d’objets antiques.

La fin du parcours vous amène à découvrir les collections du haut-Moyen-âge.





